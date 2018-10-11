Центр Ставрополя лишится газа из-за ремонтных работ

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-11T13:28:59+03:00

К вечеру газоснабжение будет восстановлено

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Из-за ремонта газопровода в центре Ставрополя 12 октября ряд домов останется без снабжения. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе АО «Ставропольгоргаз».

— Отключение будет проводится с 8:00 в пятницу 12 октября. Причина отключения — ремонтные работы на газопроводе среднего давления, — говорится в сообщении.

В результате без газа останутся дома по улицам:

Ленина (№213, 213б, 282, 326, 326/38, 328, 328/2 - 328/13, 328/15, 328/18, 328/25);

Мира (№297, 297а, 297б, 299, 300, 304, 307, 313, 331, 367/1, 367/17, 367/20 - 367/24);

Пушкина (№20, 25);

Краснофлотская (№60, 72, 74);

Краснофлотская (№60, 72, 74);

Лермонтова (№234, 236, 236/2);

Краснофлотская (№60, 72, 74);

Маршала Жукова (№23, 25);

Ломоносова (№45),

А также дом 15 А на Зоотехническом переулке (№15 а) и 34 дом по проспекту Октябрьской Революции.

Газоснабжение вернётся в дома ставропольцев в 17:00 по московскому времени.