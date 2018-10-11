В Грозном воспитательница детского сада до полусмерти избила ребёнка

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-11T14:15:59+03:00

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В Грозном воспитательница детского сада до полусмерти избила 6-летнего ребёнка. С тяжёлыми травмами его доставили в больницу.

Сейчас инцидентом, произошедшем 10 октября, заинтересовалась прокуратура. Доследственная проверка выяснила, что за провинность малолетнего воспитанника жестоко отлупила воспитательница. Не рассчитав сил, она отправила ребёнка на больничную койку.

После исследований врачи констатировали у несчастного закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В прокуратуре отметили, что действия женщины попадают под статью о нанедлежащем воспитании и применении насилия, что квалифицируется, как жестокое обращение с детьми. Таким образом, воспитательнице светит штраф в 100 тысяч рублей, либо тюремное заключение сроком до 3 лет.