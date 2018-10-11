По нехитрой схеме председатель банка КБР украл больше полмиллиарда
В Кабардино-Балкарии на особо крупном мошенничестве попался председатель правления коммерческого банка. По несложной схеме он с помощью подельника украл 659,5 млн рублей. На то, чтобы сколотить такое состояние, у мошенника ушли два года.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, помогал председателю директор одного из обществ с ограниченной ответственностью.
- Подозреваемые составили 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов от 4,7 до 6,8 млн. рублей, - добавили в ведомстве. - Предприниматель изготовил подложные документы для получения кредитов: справки о доходе и недостоверные сведения о том, что заемщики якобы являются работниками возглавляемого им ООО.
На нечестно разбогатевших аферистов завели уголовное дело по статье "мошенничество". Им грозит до 10 лет тюрьмы.
- Подозреваемых заключили под стражу сроком на два месяца. В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы, - отметили правоохранители.