По нехитрой схеме председатель банка КБР украл больше полмиллиарда

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-11T15:14:09+03:00

По документам мошенник давал деньги заемщикам, а на деле - набивал миллионами свои карманы

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В Кабардино-Балкарии на особо крупном мошенничестве попался председатель правления коммерческого банка. По несложной схеме он с помощью подельника украл 659,5 млн рублей. На то, чтобы сколотить такое состояние, у мошенника ушли два года.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, помогал председателю директор одного из обществ с ограниченной ответственностью.

- Подозреваемые составили 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов от 4,7 до 6,8 млн. рублей, - добавили в ведомстве. - Предприниматель изготовил подложные документы для получения кредитов: справки о доходе и недостоверные сведения о том, что заемщики якобы являются работниками возглавляемого им ООО.

На нечестно разбогатевших аферистов завели уголовное дело по статье "мошенничество". Им грозит до 10 лет тюрьмы.

- Подозреваемых заключили под стражу сроком на два месяца. В настоящее время устанавливаются другие возможные участники преступной схемы, - отметили правоохранители.