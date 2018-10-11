Ставропольцы стали лауреатами Всероссийского конкурса "Лучший урок письма"

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-11T16:01:11+03:00

В число победителей также вошли участники из Ингушетии и Чечни

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Почта России подвела итоги Всероссийского конкурса "Лучший урок письма" и наградила 62 школьника и 6 учителей. В число лауреатов вошли сразу трое участников со Ставрополья: Никита Коняшков победил в номинации «Классная история…», Анна Давтян стала лауреатом в экологической номинации «У меня дома живет амурский тигр», а Диана Самургаева заняла второе место в номинации, посвященной семейным историям и легендам. Еще в число победителей и призеров вошли участники из Ингушетии и Чечни.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Почты России, в рамках проекта также выпустили книги под названием "С чего начинается Родина? Детские письма о главном", и предисловие к библиотеке книг детских писем написали лично президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, министр спорта Виталий Мутко и другие высокопоставленные лица.

- В 2018 году в рамках Национальной программы социальных проектов Всероссийский почтовый конкурс назван Лучшим социальным проектом России, - добавили специалисты. - Путин поблагодарил инициаторов конкурса и сказал, что такие мероприятия "помогают детям поверить в себя" и "играют огромную роль в патриотическом, духовно-нравственном воспитании юных граждан нашей страны".

Конкурс не завершен. В 2018-2019 годах принимаются заявки по номинациям: "Мой любимый литературный герой", "Есть такая профессия – Родину защищать…", "Поколение неравнодушных: горячее сердце" и другим.