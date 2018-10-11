На Ставрополье поймали мошенника, откачивавшего нефть из скважин

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-11T17:46:59+03:00

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На Ставрополье пойман и осуждён преступник, откачивавший нефть из скважин. Вместе с подельниками, он нанёс нефтедобывающему предприятию ущерб, превышающий 1 миллион рублей.

По данным собственного источника «Комсомольской правды на Северном Кавказе» в правоохранительных органах края, на территории региона с октября 2014 по май 2015 года действовала преступная группировка. Её члены откачивали нефть из скважин предприятия «РН-Ставропольнефтегаз».

Благодаря действиям сотрудников УФСБ по Ставропольскому краю, работавших во взаимодействии с полицейскими ГУ МВД по региону, все участники преступной группы были пойманы и осуждены. Лишь одному фигуранту удалось скрыться, сбежав из собственного дома. Однако в сентябре 2017 года полицейские поймали и передали следствию.

Позже дело было передано в суд, который признал подозреваемого виновным. Его приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима.