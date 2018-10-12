В Грозном 14 человек отравились куриным мясом в кафе
Более 10 человек госпитализированы в Грозном с признаками отравления, предположительно, после употребления в одном из городских кафе куриного мяса,
- Больные с признаками отравления стали поступать в грозненский клинический центр инфекционных болезней с вечера 10 октября. Всего госпитализировано 13 человек в возрасте от 7 до 30 лет. Состояние пациентов – средней тяжести. Предположительно, все они употребляли в пищу мясо птицы в одной точке общественного питания, — уточнили в минздраве Чечни.
Сейчас кафе в опечатано, проводится расследование. Известно, что все заболевшие употребляли в пищу мясо курицы с соусом в грозненском кафе. Случившемуся будет дана правовая оценка после завершения расследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»