Под Пятигорском столкнулись три авто

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-12T11:08:37+03:00

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На въезде в Пятигорск со стороны Иноземцево вечером 11 октября произошла серьезная массовая авария. Столкнулись сразу три автомобиля.

Участниками аварии стали дновременно иномарка, микроавтобус и отечественный автомобиль. От силы удара микроавтобус Peugeot перевернулся и упал на проезжую часть на бок.

Автомобиль ВАЗ-21014 отлетел в сторону, корпус машины сильно покорежило, а водитель, так как не был пристегнул, вылетел из автомобиля на асфальт. Третий участник аварии Volkswagen Passat оказался практически невредим. В машине сработали подушки безопасности, что и спасло автомобилиста от серьезных травм.

Водителя отечественного автомобиля срочно доставили на быстро приехавшей «скорой» в реанимационное отделение ближайшей больницы. Его состояние медики оценили как тяжелое.

По словам правоохранителей, виновником аварии стал шофер «ВАЗ-21014», именно он нарушил правила дорожного движения и спровоцировал крупную аварию.