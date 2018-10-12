2018-10-12T11:31:10+03:00
Общество

Гендиректора «ЕвроХима» избрали членом правления РСПП

Выборы руководящего состава Российского союза промышленников и предпринимателей прошли 10 октября
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Игорь Нечаев избран членом правления Российского союза промышленников и предпринимателейИгорь Нечаев избран членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей
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На заседании правления РСПП прошли выборы руководящего органа союза. Членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей избран генеральный директор АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

РСПП - общероссийская организация, представляющая интересы отечественных деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Сегодня союз - это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. Наравне с представителями правительства РФ и общероссийских объединений профсоюзов делегаты от РСПП входят в состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Игорь Евгеньевич Нечаев родился в 1966 году. В 1995 - 2005 гг. работал в ОАО «Северсталь», пройдя путь от инженера отдела внешних связей Дирекции по сбыту до коммерческого директора компании. В 2002 - 2006 гг. - член Совета директоров ОАО «Северсталь», в 2008 - 2010 гг. - председатель Совета директоров ЗАО «Северсталь Вторчермет» и ЗАО «Северо-Запад огнеупор».

В 2006 году окончил бизнес-школу университета Нортумбрия (Ньюкасл, Великобритания), получив степень мастера делового администрирования. Лауреат премии им. Академика Бардина за работу «Использование конверторной стали для производства литой заготовки в электросталеплавильном цехе».

С 2011 года Игорь Нечаев работает в компании «ЕвроХим» в качестве руководителя Дивизиона «Логистика», в его обязанности входило управление всей логистической цепочкой компании. С 6 сентября 2017 года Игорь Нечаев - Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим».

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