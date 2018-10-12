2018-10-12T12:28:02+03:00
Происшествия

На Ставрополье три подруги на Nissan протаранили дом

Водитель авто не справилась с управлением
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Минераловодском районе Ставрополья три подруги на Nissan врезались в здание. К счастью, дом находился на стадии строительства, поэтому пустовал. Травмы получили две пассажики машины.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края, инцидент произошёл в маленьком селении Ульяновка. 41-летняя водитель Nissan не справилась с управлением, машину занесло. Запаниковав, женщина не успела исправить ситуацию и врезалась в кирпичный дом.

К счастью, в здание находилось на стадии строительства — жителей не было. Но без травм не обошлось: две пассажирки иномарки 25 и 27 лет попали в больницу с травмой головы и переломом ноги. Сама виновница аварии к прибытию экстренных служб находилась без сознания, но была цела.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вынесение приговора экс-мэру Махачкалы отложили из-за неявки адвоката
Гендиректора «ЕвроХима» избрали членом правления РСПП
Под Пятигорском столкнулись три авто
В Грозном 14 человек отравились куриным мясом в кафе
Судью КЧР подозревают в ДТП с двумя погибшими
В Дагестане мать с двумя детьми отравилась угарным газом
На Ставрополье поймали мошенника, откачивавшего нефть из скважин
Ставропольцы стали лауреатами Всероссийского конкурса "Лучший урок письма"
По нехитрой схеме председатель банка КБР украл больше полмиллиарда
В Грозном воспитательница детского сада до полусмерти избила ребёнка
На Ставрополье птичье гнездо лишило жизни пожилую женщину
Центр Ставрополя лишится газа из-за ремонтных работ
На Ставрополье насильник надругался над дочерью и мальчиком-инвалидом
Главврач Ставропольской психбольницы № 1 стал лауреатом премии «Гармония»
В КЧР фермер расстрелял лошадей, пасшихся на его кукурузном поле
Дороги в Ессентуках проверили технадзор и общественники
Ставропольцам покажут стильное французское кино
В Северной Осетии упавшими футбольными воротами убило школьницу
В Ессентуки прибыла очередная партия коммунальной техники
Путин встретится с Нурмагомедовым в Ульяновске