На Ставрополье три подруги на Nissan протаранили дом

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-12T12:28:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минераловодском районе Ставрополья три подруги на Nissan врезались в здание. К счастью, дом находился на стадии строительства, поэтому пустовал. Травмы получили две пассажики машины.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края, инцидент произошёл в маленьком селении Ульяновка. 41-летняя водитель Nissan не справилась с управлением, машину занесло. Запаниковав, женщина не успела исправить ситуацию и врезалась в кирпичный дом.

К счастью, в здание находилось на стадии строительства — жителей не было. Но без травм не обошлось: две пассажирки иномарки 25 и 27 лет попали в больницу с травмой головы и переломом ноги. Сама виновница аварии к прибытию экстренных служб находилась без сознания, но была цела.