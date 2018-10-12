Вынесение приговора экс-мэру Махачкалы отложили из-за неявки адвоката

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-12T13:07:17+03:00

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Советский районный суд отложил вынесение приговора экс-мэру Махачкалы Мусе Мусаеву из-за отсутствия адвоката подсудимого. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе суда.

Судья по делу Мусаева Далгат Гаждиев отметил, что не может нарушать существующий порядок и предоставлять последнее слово бывшему мэру в отсутствие его защитника. Таким образом, финальное заседание было отложено.

В суде упоминалось, что адвокат Сулейман Азуев отсутствовал по долгу службы. На то же время было назначено важное заседание по другому делу, и защитник предпочёл его делу скандального мэра.

Напомним, что Мусаева обвиняют в махинациях с государственной собственностью. По данным следствия, он передал в собственность 5 лицам земельные участки площадью более 18 тысяч квадратных метров. Таким образом, чиновник нанёс бюджету ущерб в 48 миллионов рублей.

На первом же заседании Мусаев полностью признал свою вину. Таким образом бывший градоначальник надеется получить поблажки. В ходе судебного процесса его адвокаты настаивали на вынесении приговора, не связанном с лишением свободы. Государственный обвинитель просит для Мусаева 5 лет колонии общего режима и 3 года отстранения от административной работы.