В Ессентуках подвели итоги акции «Овощи к подъезду-2018»
Акция проводилась с 4 сентября по 7 октября. Чтобы как можно больше жителей могли принять в ней участие, продажа овощей и фруктов была организована на 30 торговых площадках практически во всех районах города.
Для оказания помощи покупателям по доставке овощей к подъездам привлекались волонтеры-студенты. Кстати, на площадках жители могли оставить заявку на бесплатную доставку овощей к дому.
Овощи для ессентучан привозили прямо с полей Предгорного, Курского районов, а также из Кабардино-Балкарии, поэтому цены на продукцию были намного ниже рыночных. В среднем, каждый день во время акции реализовывалось до 4,5 тонны плодово-овощной продукции.
В управление экономического развития и торговли неоднократно поступали слова благодарности за организацию акции.
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