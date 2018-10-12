В Ессентуках подвели итоги акции «Овощи к подъезду-2018»

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-12T13:37:41+03:00

Во время акции ессентучане могли купить овощи и фрукты по гораздо более низким ценам, чем на рынке

В течение двух месяцев горожане могли покупать свежую и качественную продукцию по низким ценам

Изменить размер текста: A A

Акция проводилась с 4 сентября по 7 октября. Чтобы как можно больше жителей могли принять в ней участие, продажа овощей и фруктов была организована на 30 торговых площадках практически во всех районах города.

Для оказания помощи покупателям по доставке овощей к подъездам привлекались волонтеры-студенты. Кстати, на площадках жители могли оставить заявку на бесплатную доставку овощей к дому.

Овощи для ессентучан привозили прямо с полей Предгорного, Курского районов, а также из Кабардино-Балкарии, поэтому цены на продукцию были намного ниже рыночных. В среднем, каждый день во время акции реализовывалось до 4,5 тонны плодово-овощной продукции.

В управление экономического развития и торговли неоднократно поступали слова благодарности за организацию акции.