В Северной Осетии многодетные семьи «одарили» непригодной для жизни землей

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-12T14:49:46+03:00

Чиновники только номинально исполнили свои обязательства

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В Правобережном районе Северной Осетии членов многодетных семей «одарили» непригодной для проживания землёй без жизненно необходимых коммуникаций. Нарушения выявила прокуратура Правобережного района республики.

В ведомстве выяснили, что с 2017 года многодетным семьям района выделены 52 земельных участка. Но на них нет минимальной инфраструктуры — воды, газа и света.

— При решении вопроса о предоставлении земельного участка, должны приниматься во внимание реальные показатели егопригодности для индивидуального жилищного строительства. Поэтому, в целях защиты прав граждан, прокурор Правобережного района внес представление об устранении нарушений законодательства в адрес главы администрации района, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе ведомства.

В данный момент документ с требованиями прокуратуры находятся на стадии рассмотрения.