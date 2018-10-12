2018-10-12T16:17:58+03:00
Общество

Заморозки придут на Ставрополье на выходных

Синоптики прогнозируют понижение температуры до –1 градуса
Андрей ЗОБОВ
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На выходных на Ставрополье придут заморозки. 13 и 14 октября ночью и в утренние часы столбики термометров упадут до –1 градуса. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС края со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Будние дни радуют Ставропольцев теплом, стоит «бабье лето». Несмотря на это, каждые выходные краевой Гидрометцентр сообщает о заморозках. Следующие выходные не стали исключением.

13 и 14 октября на Ставрополье придёт небольшое похолодание. Любителям ночных прогулок снова придётся грызть локти — вечером температура резко упадёт, а в утренние часы ожидаются заморозки до –1 градуса.

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