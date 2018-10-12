В Ставрополе на полной скорости перевернулась карета скорой помощи
Сегодня около 16.15 на пересечении улиц Доваторцев и Мира в аварию попала карета скорой помощи. По сообщению очевидцев, медики торопились и ехали с сигналами оповещения на красный сигнал светофора, но водитель "Мерседеса" двигался наперерез на зеленый и дорогу не упустил.
Произошло столкновение.
В иномарке сработали подушки безопасности. Кроме водителя в авто находился пассажир.
Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник на Станции скорой медицинской помощи Ставрополя, везла скорая младенца.
- Попала в аварию карета скорой помощи Пятигорска. Это не наша городская скорая. Медики везли грудничка в Ставропольскую краевую клиническую больницу. Все живы, здоровы, - рассказал собеседник.
ДТП со скорой в Ставрополе.