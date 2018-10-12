В Ставрополе на полной скорости перевернулась карета скорой помощи

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-12T17:13:54+03:00

Ей не уступил дорогу "Мерседес" [видео]

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Сегодня около 16.15 на пересечении улиц Доваторцев и Мира в аварию попала карета скорой помощи. По сообщению очевидцев, медики торопились и ехали с сигналами оповещения на красный сигнал светофора, но водитель "Мерседеса" двигался наперерез на зеленый и дорогу не упустил.

Произошло столкновение.

В иномарке сработали подушки безопасности. Кроме водителя в авто находился пассажир.

Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник на Станции скорой медицинской помощи Ставрополя, везла скорая младенца.

- Попала в аварию карета скорой помощи Пятигорска. Это не наша городская скорая. Медики везли грудничка в Ставропольскую краевую клиническую больницу. Все живы, здоровы, - рассказал собеседник.