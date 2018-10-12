Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с губернатором Ставрополья

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-12T17:01:19+03:00

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Сегодня, 12 октября, прошла рабочая встреча губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Разговор посвятили совместной организации мероприятий по линии гражданского общества в рамках ШОС и БРИКС.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МИД РФ, в ходе обсуждения они определили приоритетные для Ставрополья направления международного сотрудничества.

- Сергей Лавров, отметив конструктивное взаимодействие с краевой администрацией, подтвердил готовность МИД России и впредь оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении внешних связей Ставропольского края с зарубежными партнерами в русле единого внешнеполитического курса страны, - сообщили в ведомстве.