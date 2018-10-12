2018-10-12T17:31:10+03:00
Происшествия

На Ставрополье нашлась пропавшая 11-летняя девочка

Ребенка искали всю ночь
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне жительница Георгиевска обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. С ее слов, школьница перестала выходить на связь, и установить ее местонахождение не представляется возможным. По просьбе перепуганной женщины на поиски 11-летней школьницы подняли весь личный состав окружного отдела полиции.

Девочку искали 7 часов по ночному городу. И в итоге нашли ранним утром во дворе одного из частных домов.

- Сотрудники выяснили, что пропавшая девочка ночевала в гостях у своей одноклассницы, и за это время противоправных действий в отношении неё не совершалось, - рассказали в МВД Ставропольского края. - Ребёнок передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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