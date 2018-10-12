2018-10-12T20:03:04+03:00
Экономика

Карачаево-Черкесия подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Беларусь

Совместная работа будет вестись в экономической, научно-технической, социальной и культурной областях
Евгения СОКОРЕВА
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На пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и зампредседателя правительства Республики Беларусь Игорь Петришенко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе главы КЧР, Белоруссия уже наладила партнерские связи с Карачаево-Черкесской республикой во внешней торговле, а теперь планируется расширить круг взаимных интересов и начать совместную работу в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности.

- Мероприятия, которые будут проводиться в рамках подписанного документа Карачаево-Черкесией и Белорусью, полностью отвечают задачам, которые сегодня на пленарном заседании Форума поставил президент России Владимир Путин – нам нужны конкретные договорённости по дальнейшему расширению деловых и культурно-гуманитарных контактов между регионами наших государств, - сказали в ведомстве. - Контакты будут осуществляться, как на межрегиональном государственном уровне, так и между нашими гражданами, которых объединяет общая история.

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