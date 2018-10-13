На Ставрополье крупный наркодилер осуждён на 8 лет
Ленинский суд Ставрополя приговорил к 8 годам колонии строгого режима наркодилера из Таджикистана. Мужчина состоял в международной преступной группировке.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю, осуждённый был распространителем героина. Работая на зарубежных боссов, он перевозил в регион крупные партии тяжёлого наркотика, который реализовывал с помощью системы закладок.
Правоохраниели раскрыли преступную деятельность наркодилера и накрыли его в момент перевозки крупной партии наркотических веществ, которые он собирался продать на Ставрополье.
Собранная доказательная база была достаточной, для того, чтобы убедить судью в виновности мужчины. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.
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