На Ставрополье крупный наркодилер осуждён на 8 лет

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-13T10:07:30+03:00

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Ленинский суд Ставрополя приговорил к 8 годам колонии строгого режима наркодилера из Таджикистана. Мужчина состоял в международной преступной группировке.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю, осуждённый был распространителем героина. Работая на зарубежных боссов, он перевозил в регион крупные партии тяжёлого наркотика, который реализовывал с помощью системы закладок.

Правоохраниели раскрыли преступную деятельность наркодилера и накрыли его в момент перевозки крупной партии наркотических веществ, которые он собирался продать на Ставрополье.

Собранная доказательная база была достаточной, для того, чтобы убедить судью в виновности мужчины. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.