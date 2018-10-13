Главный архитектор Дербента попал под следствие за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-13T10:33:37+03:00

Он выдал разрешение на возведение домов, не заметив грубых нарушений

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Главный архитектор Дербента Абулферз Ахмедханов попал под следствие за превышение должностных полномочий. Он выдал разрешение на строительство домов с грубым нарушением.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе», в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану, чиновник существенно превысил свои полномочия при выдаче разрешений на строительство. При возведении зданий по федеральной программе «Ветхое жильё» Ахмедханов пренебрёг нормами и выдал разрешения на постройку домов в зоне с ограничением высотности.

Главный архитектор подписал документы, предоставленные застройщиками четырёх пятиэтажных зданий, по неизвестным причинам забыв проверить их на соответствие требованиям градостроительного кодекса.

Против Ахмедханова возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Следствие продолжается.