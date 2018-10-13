Яблоневые сады Ставрополья дали рекордный урожай
Яблоневые сады Ставропольского края на данный момент дали рекордный урожай. К середине октября фермеры собрали 30 тонн яблок, что на 4,5 тонны больше прошлогодних показателей.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края, передовиками производства стали яблочные сады из Георгиевского городского округа, а также Труновского и Курского районов.
На данный момент отрасль получает динамичное развитие, а яблоки из Ставропольского края пользуются большим спросом.
— Садоводство, на сегодняшний день, одно из приоритетных и динамично развивающихся подотраслей аграрного сектора края. В этом году ставропольские садоводы планируют заложить сады на площади 540 гектаров и питомники — 78 гектаров, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников.
Кроме того, в крае садоводам оказывают широкую поддержку. Благодаря совместному финансированию отрасли из бюджета РФ и Ставропольского края, аграрии могут рассчитывать на возмещение до 80% затрат на закладку новых садов и работы по уходу за деревьями.
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