2018-10-13T11:57:20+03:00
Общество

Яблоневые сады Ставрополья дали рекордный урожай

В этом году аграрии собрали уже 30 тонн яблок, в прошлом — 25,5
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Яблоневые сады Ставропольского края на данный момент дали рекордный урожай. К середине октября фермеры собрали 30 тонн яблок, что на 4,5 тонны больше прошлогодних показателей.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края, передовиками производства стали яблочные сады из Георгиевского городского округа, а также Труновского и Курского районов.

На данный момент отрасль получает динамичное развитие, а яблоки из Ставропольского края пользуются большим спросом.

— Садоводство, на сегодняшний день, одно из приоритетных и динамично развивающихся подотраслей аграрного сектора края. В этом году ставропольские садоводы планируют заложить сады на площади 540 гектаров и питомники — 78 гектаров, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников.

Кроме того, в крае садоводам оказывают широкую поддержку. Благодаря совместному финансированию отрасли из бюджета РФ и Ставропольского края, аграрии могут рассчитывать на возмещение до 80% затрат на закладку новых садов и работы по уходу за деревьями.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух жителей Ингушетии подозревают в участии в сирийском конфликте на стороне ИГ*
Житель Грозного случайно застрелил девочку из автомата
На Эльбрусе спасатели ищут пропавшего альпиниста из Румынии
В Дагестанском селе Эндирей ОМОН штурмует дом с террористами
В Махачкале инвалиды не получают жизненно необходимые лекарства
Главный архитектор Дербента попал под следствие за превышение полномочий
На Ставрополье крупный наркодилер осуждён на 8 лет
Карачаево-Черкесия подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Беларусь
В Беслане домашними макаронами отравились 8 человек
На Ставрополье нашлась пропавшая 11-летняя девочка
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с губернатором Ставрополья
В Ставрополе на полной скорости перевернулась карета скорой помощи
Заморозки придут на Ставрополье на выходных
В Северной Осетии многодетные семьи «одарили» непригодной для жизни землей
В Ессентуках подвели итоги акции «Овощи к подъезду-2018»
Вынесение приговора экс-мэру Махачкалы отложили из-за неявки адвоката