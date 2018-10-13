В Махачкале инвалиды не получают жизненно необходимые лекарства

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-13T12:53:34+03:00

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В Махачкале несколько инвалидов обратились в прокуратуру с жалобой на то, что им не выдают жизненно необходимые льготные лекарства. Ведомство занялось проверкой инцидента.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан, три инвалида с разными заболеваниями получали гарантированные льготные препараты не в должном объеме. При этом от принятия лекарств зависила их жизнь, поэтому приходилось приобретать медикаменты из собственного кармана.

— В связи с систематическим необеспечением пострадавших лекарственными препаратами, в целях защиты прав инвалидов, прокуратурой вынесено представление в адрес министерства здравоохранения РД об устранении нарушений, — сообщили в ведомстве.