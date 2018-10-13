2018-10-13T13:03:36+03:00
Происшествия

В Дагестанском селе Эндирей ОМОН штурмует дом с террористами

В ходе переговоров боевики отказались сдаваться
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане силовики штурмуют дом с забаррикадировавшимися в нём членами бандформирований. В ходе переговоров террористы отказались сдаваться.

— В доме находятся два боевика. Их обнаружили в ходе адресной проверки домов, в рамках контртеррористической операции, проводящейся в Хасавюртовском районе. Они оказали сопротивление, ранив сотрудника ОМОНа, — сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник в правоохранительных структурах региона.

Несмотря на это, полицейские попытались убедить забаррикадировавшихся террористов сдаться. Боевики ответили отказом.

Местность оцеплена. Началась спецоперация по штурму здания и нейтрализации членов бандформирований. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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