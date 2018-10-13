2018-10-13T13:15:15+03:00
Происшествия

На Эльбрусе спасатели ищут пропавшего альпиниста из Румынии

Андрей ЗОБОВ
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Спасатели МЧС Кабардино-Балкарии ведут поиски пропавшего туриста из Румынии на горе Эльбрус. 11 октября он вышел в поход в сторону западной вершины высочайшей горы Европы и не вернулся. Как отметили в МЧС, мужчина 11 октября вышел в сторону западной вершины Эльбруса и до настоящего времени не вернулся.

— Специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 6 человек выдвинулись на поиски пропавшего альпиниста из Румынии. По оперативной информации, мужчина может находится на высоте около 4100 метров над уровнем моря. Очевидец рассказал, что гражданин Румынии вышел из «Хижины» (высота 4,1 тыс. м, район "Приют-11") в сторону западной вершины горы Эльбрус. В настоящее время его местоположение неизвестно, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе экстренного ведомства.

Также сообщается, что турист не был официально зарегистрирован, поэтому сейчас идёт процесс установления личности румына. К поискам пропавшего альпиниста привлечён вертолёт. Поисково-спасательная операция продолжается.

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