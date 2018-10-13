2018-10-13T13:36:36+03:00
Происшествия

Житель Грозного случайно застрелил девочку из автомата

Оружие мужчина купил нелегально
Андрей ЗОБОВ
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В Чечне на скамью подсудимых сядет житель Грозного, случайно застреливший несовершеннолетнюю девочку из нелегально купленного автомата. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным следствия, подсудимый незаконно приобрёл автомат в городе Грозном в декабре 2017 года. Тогда же он, по неосторожности, произвёл три выстрела в сторону стоявшей рядом многоэтажки. По несчастливой случайности, пуля нашла свою цель.

Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя школьница. От огнестрельных ранений девочка скончалась на месте.

В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже, по требованию прокуратуры, обвинение было изменено на «причинение смерти по неосторожности» из-за отсутствия мотива преступления.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением прокурора передано в Ленинский районный суд Грозного для рассмотрения по существу.

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