Двух жителей Ингушетии подозревают в участии в сирийском конфликте на стороне ИГ*

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-13T15:58:31+03:00

Подозреваемые по сей день сражаются за террористов

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В Ингушетии возбуждены уголовные дела против двух местных жителей, принимающих участие в сирийском конфликте на стороне террористической организации ИГ*.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД республики, сотрудниками ведомства при помощи коллег из УФСБ установлено, что 35-летняя женщина из села Плиево и 20-летний житель Назрани сражаются за боевиков.

Женщина покинула Ингушетию в августе 2015 года, молодой парень — в июне 2016. До сих пор они «не предприняли меры к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации».

— В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за участие в деятельности запрещённой в России террористической организации. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе.

*ИГ — запрещённая в России террористическая организация