2018-10-13T15:58:31+03:00
Происшествия

Двух жителей Ингушетии подозревают в участии в сирийском конфликте на стороне ИГ*

Подозреваемые по сей день сражаются за террористов
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ингушетии возбуждены уголовные дела против двух местных жителей, принимающих участие в сирийском конфликте на стороне террористической организации ИГ*.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе главного управления МВД республики, сотрудниками ведомства при помощи коллег из УФСБ установлено, что 35-летняя женщина из села Плиево и 20-летний житель Назрани сражаются за боевиков.

Женщина покинула Ингушетию в августе 2015 года, молодой парень — в июне 2016. До сих пор они «не предприняли меры к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации».

— В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела за участие в деятельности запрещённой в России террористической организации. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе.

*ИГ — запрещённая в России террористическая организация

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Замначальника УФСИН по КБР подозревают в мошенничестве на 1,6 млн
Житель Грозного случайно застрелил девочку из автомата
На Эльбрусе спасатели ищут пропавшего альпиниста из Румынии
В Дагестанском селе Эндирей ОМОН штурмует дом с террористами
В Махачкале инвалиды не получают жизненно необходимые лекарства
Яблоневые сады Ставрополья дали рекордный урожай
Главный архитектор Дербента попал под следствие за превышение полномочий
На Ставрополье крупный наркодилер осуждён на 8 лет
Карачаево-Черкесия подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Беларусь
В Беслане домашними макаронами отравились 8 человек
На Ставрополье нашлась пропавшая 11-летняя девочка
Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с губернатором Ставрополья
В Ставрополе на полной скорости перевернулась карета скорой помощи
Заморозки придут на Ставрополье на выходных
В Северной Осетии многодетные семьи «одарили» непригодной для жизни землей
В Ессентуках подвели итоги акции «Овощи к подъезду-2018»
Вынесение приговора экс-мэру Махачкалы отложили из-за неявки адвоката