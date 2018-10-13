2018-10-13T18:02:07+03:00
Происшествия

Замначальника УФСИН по КБР подозревают в мошенничестве на 1,6 млн

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд
Андрей ЗОБОВ
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В Кабадино-Балкарии на скамье подсудимых окажется бывший заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний. Его обвиняют в хищениях на сумму, превышающую 1,6 миллиона рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики, чиновник похитил средства, сговорившись с начальником колонии-поселения №5 и бизнесменами из Нальчика. Они должны были исполнить госконтракт по налаживанию в исправительном учреждении производства консервированной карусты и свёклы. Они похитили направленную на эти цели сумму. Всего заговорщики обогатились на 1,6 миллиона рублей.

Против бывшего заместителя главы УФСИН республики возбудили уголовное дело по факту мошенничества, служебного подлога и подделки официальных документов. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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