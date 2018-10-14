2018-10-14T10:37:40+03:00
Общество

Путин поздравил работников сельского хозяйства: видеообращение записали на Ставрополье

Президент пожелал труженикам всего самого доброго
Виталий КЛИМОВ
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Владимир Путин и работники сельхозпредприятия "Рассвет" на Ставрополье.Владимир Путин и работники сельхозпредприятия "Рассвет" на Ставрополье.
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Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Видеообращение президента было записано во время визита на Ставрополье, где глава государства вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в сопровождении губернатора региона Владимира Владимирова осмотрел сады предприятия "Рассвет".

- Я и ваши коллеги, которые здесь рядом со мной стоят сегодня, мы от души поздравляем вас с профессиональным праздником – с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, - обратился Владимир Путин к работникам отрасли. -

В любой стране, а в России всегда труд тех, кто работает на земле, пользовался, пользуется и, уверен, всегда будет пользоваться особым уважением. Неслучайно вас называют ласково – кормильцы.

В последние годы сельхозотрасль демонстрирует необычные темпы роста. Ещё совсем недавно казалось, что это невозможно, что так не бывает в России – за пять лет рост сельхозпроизводства составил 20 процентов.

Сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль производства, стало одним из локомотивов движения всей российской экономики. Только в прошлом году собран рекордный урожай зерновых – 135 миллионов тонн.

На селе работает и живёт почти каждый четвертый гражданин нашей страны, поэтому, конечно, мы всегда будем делать так, чтобы жизнь на селе стала богаче, краше, интереснее. Чтобы человек мог реализовать и свои планы, и свои намерения, свои лучшие качества и свои таланты на родной земле.

Мы будем делать все для того, чтобы развивать медицину, дороги, образование. Здесь, конечно, еще очень и очень многое нужно сделать, но вместе с вами мы, безусловно, будем двигаться дальше, будем идти только вперёд. Уверен, что благодаря вашим талантам мы преуспеем в этом.

Хочу от души пожелать вам всего самого доброго. Успехов вам, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Владимир Путин: «Неслучайно вас называют ласково – кормильцы».Путин поздравил работников сельского хозяйства с праздником видеообращением, записанным в ставропольском яблоневом саду

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