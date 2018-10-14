Бузова прилетела в Грозный поздравить Кадырова
И заявила, что ее восхищение главой Чечни безгранично
.
Изменить размер текста:
Певица Ольга Бузова специально прилетела в Грозный, чтобы поздравить с днем рождения главу Чечни Рамзана Кадырова. О своей поездке она рассказала на странице в Instagram.
- Как и обещала, приехала поздравить с днём рождения Моё восхищение и уважение просто безгранично! Рамзан, спасибо тебе за всё. Зная, что у нас есть такой человек, становится спокойно на душе. Как же мне тут хорошо, как же легко дышать... Грозный , я тебя люблю,- написала Ольга Бузова.