Бузова прилетела в Грозный поздравить Кадырова

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-14T12:05:28+03:00

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Певица Ольга Бузова специально прилетела в Грозный, чтобы поздравить с днем рождения главу Чечни Рамзана Кадырова. О своей поездке она рассказала на странице в Instagram.

- Как и обещала, приехала поздравить с днём рождения Моё восхищение и уважение просто безгранично! Рамзан, спасибо тебе за всё. Зная, что у нас есть такой человек, становится спокойно на душе. Как же мне тут хорошо, как же легко дышать... Грозный , я тебя люблю,- написала Ольга Бузова.