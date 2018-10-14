В Невинномысске испекли гигантский торт

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-14T15:15:35+03:00

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В Невинномысске открылась Покровская ярмарка, на которой представили товары более 150 производителей Юга России. Она приурочена к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который считается днем основания города.

- Торговые ряды ярмарки посетил губернатор Владимир Владимиров. Он осмотрел продукцию крупнейших предприятий пищевой, перерабатывающей и лёгкой промышленности Невинномысска и других территорий, - сообщает пресс-служба правительства региона.

– Я желаю, чтобы ярмарка подарила всем прекрасное настроение, а Покров всегда защищал нас и наш край от невзгод и ненастья, – поздравил горожан глава Ставрополья.

Украшением праздника стал гигантский торт размером 3 на 4 метра, выполненный в виде карты Ставропольского края. Он был изготовлен как символ благодарности жителей Невинномысска всем производителям, принявшим участие в ярмарке.