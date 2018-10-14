В Невинномысске испекли гигантский торт
В Невинномысске открылась Покровская ярмарка, на которой представили товары более 150 производителей Юга России. Она приурочена к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который считается днем основания города.
- Торговые ряды ярмарки посетил губернатор Владимир Владимиров. Он осмотрел продукцию крупнейших предприятий пищевой, перерабатывающей и лёгкой промышленности Невинномысска и других территорий, - сообщает пресс-служба правительства региона.
– Я желаю, чтобы ярмарка подарила всем прекрасное настроение, а Покров всегда защищал нас и наш край от невзгод и ненастья, – поздравил горожан глава Ставрополья.
Украшением праздника стал гигантский торт размером 3 на 4 метра, выполненный в виде карты Ставропольского края. Он был изготовлен как символ благодарности жителей Невинномысска всем производителям, принявшим участие в ярмарке.