2018-10-15T08:32:19+03:00
Происшествия

В Ставрополе задержаны трое угонщиков автомобиля

Михаил ЮЖНЫЙ
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МВД в Ставрополе на днях задержало сразу троих молодых людей за попытку угнать чужой автомобиль. Как стало известно нашему изданию, их подозревают в попытке угона автомобиля из городского двора.

Преступление не удалось завершить из-за того, что в машине по какой-то причине не оказалось аккумулятора. Хозяин авто обнаружил попытку угона и срочно сообщил в полицию.

- Ранее судимые за подобные преступления жители Шпаковского района доставлены в городской отдел внутренних дел, где тут же дали признательные показания, - рассказали "Комсомольской правде на Cеверном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

После допроса обоих арестованных парней было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 158 УК РФ за попытку кражи. Молодым людям грозит крупный срок в колонии.

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