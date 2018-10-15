Кадыров уволил четверых нерадивых чиновников

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-15T11:02:57+03:00

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Рамзан Кадыров уволил четверых префектов Грозного. Как сообщил глава Чечни в своем аккаунте в социальных сетях, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должности лишились Шамиль Очаров, Зелимхан Истамулов, Русланбек Исмаилов и Хасан Камаев. До этого они возглавляли несколько районов столицы региона: Старопромысловский, Ленинский, Заводской и Октябрьский.

Кадыров отметил, что требования к чиновникам постоянно растут, а если те не могут им соответствовать, то должны быть уволены. Политик также подчеркнул, что любой человек, который начал халатно относиться к своей работе, будет уволен. И его не спасут былые заслуги и регалии.