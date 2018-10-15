Ставропольца будут судить за осквернение мемориала воинской славы

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-15T11:35:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье будут судить 20-летнего жителя Изобильного, который обвиняется в осквернение символов воинской славы России. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственном управлении СКР по СК, вечером 10 ноября прошлого года мужчина находился в поселке Рыздвяном.

Он решил сделать "оригинальную" фотографию на свой мобильный телефон. Обвиняемый встал на памятник "Воинам, погибшим в Великую Отечественную войну", поднял руку в нацистском приветствии и сделал снимок. Позднее мужчина разместил фотографию в своих социальных сетях.

Теперь ставропольца ждет суд. Ему грозит крупных штраф и исправительные работы.