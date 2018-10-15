Пропавшую кисловодскую школьницу полицейские нашли в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-15T12:26:09+03:00

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Пропавшую этим летом школьницу из Кисловодска разыскали в Краснодарском крае. Об этом сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по СК.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 17-летняя Диана Эркенова со дня исчезновения жила у друзей в соседнем регионе. Несовершеннолетнюю в данный момент времени допрашивают следователи, чтобы узнать, почему именно она вдруг сбежала из родительского дома.

Они проведут необходимые следственные и процессуальные действия и примут решение. Может быть возбуждено уголовное дело. Напомним, школьница Диана Эркенова ушла из дома 11 июля, и её родственники обратились в полицию. Начался поиск пропавшей девочки.