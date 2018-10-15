Тухугова в поединке UFC против Лобова заменит американец Джонсон

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-15T13:35:33+03:00

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Зуйбару Тухугова окончательно снимают с боя UFC против Артёма Лобова. По информации EPSN, в американском Монктоне 27 октября его заменит американский боец MMA Майкл Джонсон.

Один из самых принципиальных поединком грядущего турнира UFC 230 отменён. Чеченцы Зуйбара Тухугов из команды Нурмагомедова и Артём Лобов из команды Макгрегора не встретятся в октагоне. Из-за драки после титульного боя Хабиба и Конора Тухугов отстранён от боёв организации. По словам президента промоушена Даны Уайта, никто из участников потасовки больше не будет выступать под эгидой UFC.

Напомним, массовая драка произошла после «боя века» между ирландцем Макгрегором и россиянином Нурмагомедовым. После сокрушительной победы над соперником, разъярённый оскорблениями «Орёл» выскочил из октагона и напал на спарринг-партнёра ирландца Диллона Дэниса.

Воспользовавшись всеобщим замешательством, Макгрегор напал на брата Хабиба Абубакара Нурмагомедова. Защищать его бросились бойцы Ислам Махачев и Зуйбара Тухугов.

После боя Дана Уайт заявил, что отстранит от боёв всех участников конфликта. Чуть позже появилась информация, что UFC может разорвать контракт с бойцом. В ответ Нурмагомедов заявил, что в таком случае он тоже порвёт контракт с промоушеном. Ситуацией воспользовался рэпер 50 Cent, пригласив бойца в другую организацию — Bellator. Исполнитель готов приехать в Дагестан, чтобы лично заплатить Нурмагомедову и подписать знаковый контракт.