В Ставрополе пьяный угонщик пытался скрыться от полиции и был наказан

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-15T14:15:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе пьяный угонщик попытался скрыться от полиции на краденном автомобиле, но получил 15 суток ареста и 13 протоколов об административных нарушениях на своё имя. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошёл сегодня ночью. Около 2 часов после полуночи наряд ДПС попытался остановить «ВАЗ-21099», но водитель вжал педаль газа в пол и попытался скрыться от преследования.

— Водитель отечественного авто нарушил все правила дорожного движения. Автолюбитель 9 раз проехал на запрещающий сигнал светофора и дважды пересек двойную сплошную линию. Свернув в частный сектор, он столкнулся с припаркованной у края проезжей части иномаркой, и только после этого остановился. Оказалось, что нарушитель был пьян, — рассказали в пресс-службе.

А ещё позже сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что и автомобиль нарушителю не принадлежал. Да и водительских прав у мужчины не было никогда в жизни. Сам мужчина неоднократно был судим за кражи и угоны авто.

Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «угон». Кроме того, нарушителю предстоит оплатить 13 административных штрафов и ремонт угнанной машины. Ну а ближайшие 15 суток он проведёт в СИЗО.