В Дагестане в ДТП погибли двое

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-15T15:17:42+03:00

Еще один человек пострадал

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В Дербентском районе Дагестана на 954-м км трассы "Кавказ" накануне поздно вечером произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Уточняется, что 55-летний житель Дербента, сидевший за рулем автомобиля "Нива", почему-то не справился с управлением и столкнулся с бетонным отобойников. В результате столкновения 36-летняя пассажирка автомобиля, жительница Дербента, погибла на месте. А водитель от полученных травм скончался позднее. Помочь им медики уже не смогли.

Второй пассажир получил многочисленные травмы, но остался жив, в настоящий момент он госпитализирован. Ему оказывают помощь врачи. Идет выяснение причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.