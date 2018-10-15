2018-10-15T16:22:47+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту нападения боевиков в Дагестане

Два члена бандформирований участвовали в нескольких атаках на сотрудников правоохранительных органов
Андрей ЗОБОВ
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После нападения на сотрудников правоохранительных органов в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана возбуждено уголовное дело. В субботу, после перестрелки с боевиками здесь были ранены три сотрудника спецназа и ликвидированы два нападавших боевика.

— Следствием установлено, что 13 октября 2018 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, осуществляемых в рамках контртеррористической операции на территории Хасавюртовского района Республики Дагестан, органами безопасности была получена информация о том, что в частном доме в селе Эндирей скрываются двое участников незаконного вооруженного формирования, причастные к ряду преступлений террористической направленности, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Заблокированные в доме боевики ответили огнём на предложение сдаться. В ходе перестрелки были ранены два спенцазовца УФСБ и один сотрудник Росгвардии, а террористов уничтожили.

— Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц), — уточнили в региональном следственном комитете.

Также предполагается, что устранённые боевики были причастны к серии нападений на гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству двух полицейских в районе села Комсомольское. Расследование продолжается.

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