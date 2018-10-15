2018-10-15T20:07:05+03:00
Происшествия

В Чечне 5-летняя девочка выжила после выстрела в голову

Врачи борются за жизнь пострадавшей
Андрей ЗОБОВ
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В Чечне прокуратура проводит проверку по факту ранения в голову 5-летнего ребёнка. Маленькая девочка получила пулевое ранение «по неосторожности». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— По предварительным данным, пулевое ранение правой височной области, а также открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга 5-летняя девочка получила по месту жительства в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. Малолетняя госпитализирована в Шелковскую районную больницу, — говорится в сообщении.

На данный момент не сообщается, был ли выстрел произведён посторонним человеком, или пострадавшая сама нашла оружие в доме. Однако виновные за причинения тяжких телесных повреждений будут установлены и наказаны по результатам проверки.

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