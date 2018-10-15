Заявивший о похищении правозащитник не обратился в полицию Ингушетии

СЕГОДНЯ 20:25 2018-10-15T20:25:05+03:00

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Заявивший о похищении на территории Ингушетии сотрудник правозащитной организации Amnesty International («Международная амнистия») Олег Козловский так и не обратился с заявлением в полицию. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД республики.

— Ведётся проверка опубликованной в СМИ информации о похищении сотрудника правовой организации Amnesty International. Можем официально сообщить, что до настоящего момента информация не нашла своего подтверждения. Кроме того, данный гражданин в полицию с заявлением о противоправных действиях в отношении него не обращался, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что правозащитник Олег Козловский утверждал, что прибыл для наблюдения за мирными митингами в Магасе. Однако в один из дней к нему в гостиницу пришёл человек, представившийся представителем протестующих и провел в машину, где уже ждали «люди в масках». Дальше, по заверениям Козловского, его вывезли за черту города, где избивали, пытали и угрожали расстрелом. После всего его вывезли в Северную Осетию, где оставили у здания аэропорта.

Также правозащитник заявлял о твёрдой решимости подать заявление в полицию.