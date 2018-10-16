2018-10-16T08:25:25+03:00
Происшествия

Во Владикавказе наркоторговка обокрала ящик для пожертвований

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Северной Осетии заведено уголовное дело на местную жительницу, которая украла деньги из ящика для пожертвований.

- Сотрудница одного из ломбардов региональной столицы обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные преступники каким-то образом похитили деньги из ящика для пожертвований, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского управления МВД. - Ущерб составил три тысячи рулей.

Проведя все необходимые оперативно-розыскные мероприятия полицейские точно установили личность воровки. Ранее ее, как выяснилось, уже судили за незаконный оборот наркотиков. Злоумышленница призналась в краже. Она находится под следствием.

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