В Кисловодск приехала сборная России по гребле на каноэ и байдарках

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-16T10:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольский край прибыла сборная России по гребле на байдарках и каноэ. В Кисловодске спортсмены будут готовиться к соревнованиям. Всего для повышения уровня общефизической подготовки в город приехали 25 человек – мужчины и женщины.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе мэрии Кисловодска, несмотря на то, что гребля – водный вид спорта, тренироваться члены сборной будут на суше.

– Среди гребцов – участник летних Олимпийских игр в Пекине, многократный чемпион мира и Европы, многократный победитель национальных первенств Виктор Мелантьев и пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы, победительница национальных и молодёжных регат Олеся Ромасенко, - добавили в ведомстве. - Сбор спортсменов продлится до 30 октября 2018 года.

Готовиться к состязаниям спортсмены будут на учебно-тренировочной базе "Юг Спорт".