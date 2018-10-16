Ставропольский "бизнесмен" врезался в нефтепровод и украл 100 тонн нефти

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-16T11:24:37+03:00

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В Ставропольском крае задержали местного жителя за похищение больше 100 тонн нефти. Полицейские установили, что "бизнесмен" из Степновского района незаконно врезался в нефтепровод Буденновского района и протянул 360-метровый отвод до своей базы в селе Покойном. Вместе с подельниками он перекачивал нефть в находящуюся там под землей емкость, а после вывозил по поддельным документам в соседний регион для последующей переработки в дизельное топливо.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД России по СК, нанесенный преступниками ущерб оценили в 3 млн рублей.

- Оперативники задержали одного из подозреваемых и доставили его в районный отдел внутренних дел, где он дал признательные показания, - добавили в ведомстве. - В отношении гражданина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На горе-предпринимателя завели уголовное дело по статье "кража".