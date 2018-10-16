2018-10-16T11:34:24+03:00
Общество

Хабиб Нурмагомедов отказался идти к Дудю на интервью

Дагестанец должным был стать первым спортсменом шоу "вДудь"
Алена БЕЛЯЕВА
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Самый популярный боец России Хабиб Нурмагомедов отказался приходить на интервью к видеоблогеру Юрию Дудю. Соглано имеющейся информации, боец должен был прийти на шоу "вДудь" еще до поединка с Конором Макгрегором, но потом неожиданно передумал. Вполне вероятно, что это связано с жесткими и провокационными вопросами, которые ведущий задает своим гостям.

Впрочем, этот отказ лишил Хабиба Нурмагомедова возможности стать первым спортсменом, который дал интервью Дудю. Вместо этого он отправился на бой с Макгрегором и защитить титул Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком месте.

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