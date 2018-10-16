2018-10-16T12:24:58+03:00
Происшествия

На Ставрополье глава районного отдела строительства подозревается во взятке в полмиллиона

Заведено уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На главу отдела строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского городского округа и его зама возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, их заподозрили в получении полумиллионной взятки.

- Летом мужчины предложили кадастровому инженеру, которая представляла интересы одной из фирм, изготовить подложные разрешения на строительство 16 объектов недвижимости, принадлежащих предприятию, которые на тот момент уже были возведены на участке, - пояснили в ведомстве. - За эту услугу заместитель начальника получил взятку в размере 480 тысяч рублей.

От зама деньги попали к начальнику. Что было дальше, а также другие детали преступного сговора устанавливают следователи.

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