В Чечне расследуют инцидент с 5-летней, прострелившей себе голову из ружья

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-16T12:42:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Чеченской Республики ведёт проверку инцидента с 5-летней жительницей Шелковсокго района, прострелившей себе голову из отцовского ружья. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла в Шелковском районе. 5-летняя девочка играла во дворе своего дома. Там же, по нелепой случайности и неосторожности, отец семейства оставил заряженное пневматическое ружьё. В итоге ребёнок позарился на новую интересную «игрушку» и случайно выстрелил себе в район правого виска.

Девочка чудом осталась жива. Приехавшие на место происшествия сотрудники «Скорой» срочно доставили её в больницу, где пострадавшей была оказана необходимая медпомощь. Туда же приехали представители следственного комитета и прокуратуры, которые начали проверку ицидента. Неосторожным родителям могут грозить серьёзные санкции, вплоть до уголовного преследования.