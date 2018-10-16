Ессентукские танцоры стали победителями всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-16T12:55:06+03:00

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В Ставрополе подвели итоги ежегодного танцевального форума по современным направлениям «Дэнс Вэй».

Встреча лучших хип-хоперов и стрит-дэнсеров со всей страны проходит уже в шестой раз и за это время завоевала рейтинговый статус крупнейшего танцевального соревнования России.

В этом году на танцевальной площадке собрались более 700 человек из 18 российских городов. Ессентуки представляла Анна Самойлова, ученица современной танцевальной школы «Step by step». Именно она стала золотым призером сразу в нескольких номинациях среди девушек: «Хаус, соло взрослые», «Джаз-фанк, соло взрослые» и «Хип-хоп взрослые высшая лига».

В борьбе за звание абсолютного чемпиона по хип-хопу ессентукская танцовщица обошла 25 претенденток в чувстве ритма и профессиональных навыках. Студия Юлии Малиновской увезла домой и заслуженную награду в виде командного кубка.