2018-10-16T13:25:54+03:00
Происшествия

На Эльбрусе пятые сутки ищут пропавшего туриста из Румынии

Альпинист не зарегистрировался перед восхождением
Евгения СОКОРЕВА
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В горах Кабардино-Балкарии пятые сутки спасатели ведут поисково-спасательную операцию по установлению местонахождения пропавшего незарегистрированного альпиниста. Им является гражданин Румынии, который решил взобраться на Эльбрус, не предупредив о том службы.

Последний раз его видели покидающим приют "Хижина" на высоте 4 км.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР, сегодня альпиниста ищут в ущелье "Терскоп".

- Обследование планируется проводить в ущелье "Терскол", в нижней части ледника "Терскол" на высоте 3000 метров над уровнем моря, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что вчера спасатели еще раз пытались найти следы туриста с воздуха на вертолете.

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