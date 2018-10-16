2018-10-16T14:14:32+03:00
Происшествия

В Черкесске женщина на иномарке сбила 83-летнюю старушку

Пенсионерка нарушила ПДД
Евгения СОКОРЕВА
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Вчера, 15 октября, в Черкесске на улице Ленина произошло ДТП с участием пожилой пенсионерки. Женщина 42 лет за рулем иномарки "Mitsubishi Lancer" сбила 82-летнего пешехода - местную жительницу, которая нарушила ПДД и переходила проезжую часть не по пешеходному переходу.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, пострадавшую госпитализировали в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу.

- Вечером этого же дня на 3 км федеральной автодороги "Черкесск - Домбай" водитель "ВАЗ-21120", 26 летний житель республиканской столицы, не справился с управлением и допустил столкновение с "Chevrolet Lanos", за рулем которого находился 55-летний житель Черкесска, - добавили в ведомстве. - В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

По данным случаям проводится проверка.

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