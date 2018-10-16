В Кабардино-Балкарии посадили женщину, убившую сожителя на ужине с приятелем

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-16T16:54:18+03:00

Хозяйка ударила любовника ножом в сердце, потому что тот приревновал ее к гостю

Изменить размер текста: A A

В Кабардино-Балкарии осудили жительницу Прохладненского района за убийство любовника 12 января этого года. В одном из домовладений садоводческого общества "Надежда" на праздничном ужине сожитель приревновал ее к гостю - их общему приятелю, за что получил удар кухонным ножом в сердце.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, за убийство судили 43-летнюю Клят С.Е.

- Приговором суда Клят С.Е. признана виновной в инкриминированном ей преступлении и, с учётом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, ей назначено наказание в виде 9-ти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в ведомстве.