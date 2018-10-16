Прокуратура Дагестана нашла водительские права у шизофреников

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-16T17:46:13+03:00

Теперь правоохранители выясняют, почему те, кто наблюдаются в в республиканском психоневрологическом диспансере, сидят за рулям и подвергают опасности людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Дагестане после прокурорской проверки выяснилось, что по республике легально разъезжают водители с серьезными психическими расстройствами. Только в Карабудахкентском районе с водительским удостоверением поймали 4 местных жителей с диагнозами шизофрения и умственная отсталость. Все состоят на учете в республиканском психоневрологическом диспансере.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, сейчас ведомство требует лишить их права на управление транспортом.

- Указанным лицам поставлены диагнозы - умственная отсталость легкой степени и шизофрения. Таким образом, управляя транспортными средствами, они создают реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, - сказали в прокуратуре. - В связи с этим, в Карабудахкентский районный суд направлено 4 исковых заявления о признании недействительными водительских удостоверений, выданных указанным лицам.